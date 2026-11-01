Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio sobe para R$ 46 milhões

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Duas apostas do Paraná acertaram a quinta e vão levar, cada uma, R$ 38,8 mil

A Mega-Sena voltou a acumular neste domingo (1º) e poderá pagar R$ 46 milhões no próximo concurso. Nenhuma aposta conseguiu acertar os seis números sorteados no concurso 3.080, realizado pela manhã, em São Paulo. O prêmio principal estava estimado em R$ 40,7 milhões.

-LEIA MAIS: Veja o resultado da Mega-Sena concurso 3080 deste domingo (01)



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Apesar de ninguém ter levado a bolada, milhares de apostadores foram premiados nas faixas de cinco e quatro acertos.

As dezenas sorteadas foram: 13 – 17 – 28 – 29 – 39 – 58.

Segundo a Caixa Econômica Federal, 29 apostas acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 38.878,66, sendo duas do Paraná: Cascavel e Santa Terezinha do Itaipu. Outras 3.133 apostas fizeram a quadra, garantindo R$ 514,10 para cada ganhador.

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Como apostar

Os interessados em concorrer ao próximo prêmio podem registrar seus jogos nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa. As apostas são aceitas até as 20h (horário de Brasília) nos dias de sorteio.

O jogo simples, com seis dezenas, custa R$ 6. Também é possível escolher mais números, o que aumenta as chances de ganhar, mas eleva o preço da aposta.

Para participar pela internet, o apostador deve ter pelo menos 18 anos. O pagamento pode ser realizado por Pix, cartão de crédito ou internet banking, conforme as opções disponibilizadas pela Caixa.

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A Mega-Sena realiza três sorteios por semana, às terças, quintas-feiras e domingos.

Chances de ganhar

Quem faz uma aposta simples, escolhendo seis números entre os 60 disponíveis, tem uma chance em 50.063.860 de conquistar o prêmio principal.

Já uma aposta com 20 dezenas, quantidade máxima permitida, oferece probabilidade de uma em 1.292. Nesse caso, o jogo custa R$ 232.560, conforme os valores informados pela Caixa.