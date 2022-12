LOTERIAS CAIXA

Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 100 milhões

Foram sorteadas as seguintes dezenas: 25 – 38 – 45 – 53 – 55 – 56. Das 71 apostas que acertaram 5 dezenas, 4 são do PR

Da Redação

Atualização: 01 de dezembro, 2022, às 09:15

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

fonte: Reprodução Arquivo

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio