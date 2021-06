Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio acumula

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Ninguém acertou os seis números do concurso 2.378 da Mega-Sena, realizado às 20h deste sábado (4) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

O próximo concurso (2.379) será realizado na quarta-feira (9) às 20 horas e o prêmio estimado é de R$ 12 milhões, segundo informações da Caixa.

Veja as dezenas sorteadas: 11 - 37 - 38 - 41 - 49 - 54.

Três paranaeses acertaram a quina da Mega Sena e cada um vai levar R$ 67.079,61. Os vencedores são de Cascavel, Curitiba e Senges.