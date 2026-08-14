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LOTERIAS

Ninguém acerta a Lotofácil e prêmio chega a R$ 5 milhões nesta sexta (14)

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Ninguém acerta a Lotofácil e prêmio chega a R$ 5 milhões nesta sexta (14)
Autor Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingos - Foto: Reprodução

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quinta (13), o concurso 3761, mas não houve nenhum apostador que acertou as 15 dezenas, que foram 01, 03, 06, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (14), é de R$ 5 milhões.

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Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 145 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.361,37.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 6559 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 87526 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 491326 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingos.

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apostas Jogos Loteria lotofacil prêmios
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