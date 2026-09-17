Ninguém acerta a Lotofácil 3781 e prêmio sobe para R$ 5 milhões

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Próximo sorteio será realizado nesta quinta-feira (17)

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quarta (16), o concurso 3781, mas não houve nenhum apostador que acertou as 15 dezenas, que foram 03, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 25.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (17), é de R$ 5 milhões.

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📰 LEIA MAIS: Quina acumula e prêmio chega a R$ 1,2 milhão nesta quinta-feira

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 159 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.815,85.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 5732 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 76882 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 416831 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.