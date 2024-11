Ninguém acerta 6 dezenas da Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 95 mi

Siga o TNOnline no Google News

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.790 da Mega-Sena sorteadas no sábado (26), pela Caixa Econômica Federal. Por isso, para o próximo sorteio o prêmio acumulou em R$ 95 milhões.

Veja as dezenas: 29 - 32 - 40 - 42 - 49 - 58.

Oitenta e cinco apostas acertaram a Quina e devem levar para a casa R$ 58.927,35 cada. Já a Quadra foram 6.127 apostas ganhadoras: R$ 1.167,85. O próximo sorteio da Mega acontece na terça-feira (29).

