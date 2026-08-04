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Nick Frazão, 'influenciadora ostentação', é presa acusada de praticar roubos no RJ

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 11:32:00 Editado em 04.08.2026, 11:42:16
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A influenciadora digital Nicolly Evangelista do Carmo, conhecida nas redes sociais como Nick Frazão, foi presa nesta segunda-feira, 3, por policiais civis da 17ª DP (São Cristóvão), com apoio da 28ª DP (Praça Seca) e da 44ª DP (Inhaúma). Ela é investigada por pelo menos dois roubos na região de São Cristóvão, na zona norte do Rio.

Nick acumula cerca de 100 mil seguidores no Instagram, onde compartilha fotos de viagens de luxo, festas e conteúdo de ostentação. O Estadão tenta contato com a defesa dela.

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As investigações tiveram início após a vítima relatar que contratou um programa sexual com a influenciadora e foi atraída para o interior de um veículo. No local, ao desistir do programa, o homem foi agredido e teve um cordão de ouro, avaliado em R$ 14 mil, roubado. A vítima foi abandonada na rua e Nick teria fugido com o carro.

Após trabalhos de inteligência e cruzamento de dados, a Polícia localizou a influenciadora na casa onde ela mora. No imóvel, os policiais apreenderam o veículo utilizado na ação criminosa e encontraram um bastão de beisebol temático da Barbie, um bastão retrátil, um spray de pimenta e uma faca.

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INFLUENCIADORA/NICK FRAZÃO/ROUBOUS/PRISÃO/RIO
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