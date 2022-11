Neymar fica sem camisa após disputa de bola; veja o vídeo

Da Redação

Os internautas brincam que Neymar é perseguido nas partidas pela Seleção Brasileira, mas há quem discorde dessa afirmação. No entanto, no primeiro tempo do jogo contra a Sérvia, nesta quarta-feira (23), um lance incomum tem chamado a atenção.

Na estreia do Brasil na Copa do Mundo 2022, durante uma disputa de bola na lateral do campo, Lukic e o camisa 10 da seleção se enfrentavam quando o sérvio agarrou o brasileiro e tirou a sua camiseta. Assista no final da matéria.

Neymar, então, teve de recolocar o uniforme dentro de campo, mas diferentemente de quando ocorre em comemorações de gols, não foi advertido com o cartão amarelo. O sérvio também não, apesar do puxão. O jogo seguiu e nada foi marcado pela arbitragem.

Assista:

o cara chegou pro neymar e falou vc vai entregar essa camisa pro bolsonaro agorapic.twitter.com/0rJ3RSRFgz — 🇧🇷 (@firesmokwr) November 24, 2022

A internet, como não perde tempo, já tornou o momento um dos assuntos mais comentados do Twitter. Os brasileiros não deixaram a situação passar em branco, fazendo brincadeiras até mesmo com o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL).

Confira:

O MALUCO NEM PRA ESPERAR ACABAR O JOGO E JÁ QUER A CAMISA DO NEYMAR — Renan ᵍᶠᵇᵖᵃ 🇪🇪🇧🇷🏆 (@Renan_Ribeiro97) November 24, 2022

- Neymar me da sua camisa?

- depois do jogo te dou

- EU QUERO AGORA pic.twitter.com/7XkCDQmjNW — Clayton Machado ⚡ (@Claytonmachadoh) November 24, 2022

Nem a camisa quer ficar no Neymar November 24, 2022





Fonte: Informações do UOL.



