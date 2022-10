Neymar enfrenta disputa judicial por fraude fiscal na Espanha

Da Redação

O MP quer que o jogador seja preso e pague multa

O atacante do Paris-Saint Germain e da Seleção Brasileira Neymar enfrenta a partir desta segunda-feira (17) uma disputa judicial na Espanha, por conta de fraude fiscal. O caso foi parar nos tribunais devido a supostas irregularidades na contratação do jogador pelo Barcelona Futebol Clube há quase uma década.

O atleta, que saiu da equipe espanhola em 2017 e foi para o PSG, chegou ao tribunal nesta manhã ao lado dos pais, que também foram processados no caso.

O julgamento, que acontecerá entre 17 e 31 de outubro, marca a etapa final de um grande imbróglio que o brasileiro enfrentou na Justiça espanhola e que causou a demissão do então presidente do Barcelona, Sandro Rossel, além do desgaste do jogador na Espanha.

A extensa saga judicial provocada pela transferência de Neymar em 2013 dos Santos para o Barcelona tem um novo capítulo em um tribunal da cidade espanhola, com o início do julgamento da ação apresentada há sete anos pelo grupo DIS, fundo que possuía parte dos direitos econômicos do atleta quando ele era um promissor atacante do clube paulista.

Neymar, que a partir de 20 de novembro vai liderar a seleção do Brasil no Mundial do Catar, é acusado do crime de corrupção empresarial pelo Ministério Público, que pede dois anos de prisão e o pagamento de multa de 10 milhões de euros (cerca de R$ 51 milhões).

No entanto, a defesa do jogador alega que ele não cometeu crime e acusa a Espanha de não ter competência para julgar o caso.

Ao lado do jogador do PSG também são processados seus pais, os ex-presidentes do FC Barcelona Sandro Rosell - para quem o MP solicita cinco anos de prisão por corrupção e fraude - e Josep Maria Bartomeu, assim como o ex-presidente do Santos Odílio Rodrigues Filho.



Os outros acusados são três pessoas jurídicas: FC Barcelona, Santos FC e a empresa fundada pelos pais de Neymar para administrar sua carreira.

Todos foram convocados para a primeira das sete audiências do julgamento, que deve prosseguir até 31 de outubro.

De acordo com o cronograma inicial, o depoimento do jogador está previsto para sexta-feira 21 de outubro ou sexta-feira 28, como as outras pessoas físicas acusadas. Mas o documento não indica se ele prestará depoimento de maneira presencial.

As informações são da France Presse.

