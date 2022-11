Neymar e Danilo não jogam mais pela Seleção na primeira fase da Copa

Da Redação

O lateral-direito Danilo e o atacante Neymar estão fora dos próximos dois jogos da Seleção na primeira fase da Copa do Mundo do Catar. O Brasil enfrenta a Suíça na segunda-feira, às 13h (de Brasília) e Camarões, na sexta, às 16h.

A dupla fez exames de imagem na manhã dessa sexta-feira e já iniciou sessões de fisioterapia. Danilo sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, enquanto o problema de Neymar foi no tornozelo direito.

Ambos se machucaram no segundo tempo da partida contra a Sérvia. O camisa 10 teve de ser substituído, enquanto o lateral seguiu em campo até o fim.

Inicialmente, o caso de Neymar despertava maior preocupação. O camisa 10 chegou a chorar no banco de reservas e deixou o estádio Lusail mancando.

Já Danilo falou à imprensa que o caso dele não era grave, mas exame mostrou que a lesão era pior do que se imaginava. Em 2018, ele machucou o mesmo local também na primeira fase da Copa.

A informação de que o lateral está fora da primeira fase da Copa foi divulgada inicialmente pela "TNT Sports".

O veterano Daniel Alves, de 39 anos, é o favorito para ficar com a vaga de Danilo. Éder Militão é outra opção para o setor.

Já para o lugar de Neymar, Tite tem algumas alternativas. O técnico pode recorrer a Rodrygo, que ocupa faixa de campo parecida, ou adiantar Paquetá e colocar Bruno Guimarães ou Fred na equipe. Éverton Ribeiro corre por fora na disputa.

O Brasil lidera o Grupo G da Copa com os mesmos três pontos que a Suíça, mas com vantagem no saldo de gols. As seleções se enfrentam na segunda-feira, às 13h (de Brasília), no Estádio 974.

Com informações: ge

