Neymar causa ao chegar com fone de ouro para primeiro jogo da Seleção

Bastou as câmeras flagrarem o aparelho eletrônico extremamente inusitado para que a internet entrasse em polvorosa

Neymar é uma das esperanças rumo a conquista do hexa da Seleção Brasileira. Mas o atacante está repercutindo nas redes antes mesmo de o primeiro gol ser marcado contra a Sérvia. Isso porque o jogador chegou para a primeira partida com um fone de ouro.

Bastou as câmeras flagrarem o aparelho eletrônico extremamente inusitado para que a internet entrasse em polvorosa. Uma ação normal: andar em direção aos vestiários, mas que surtiu as mais diversas reações na web.

“Só esse fone pra salvar minha vida financeira”, disse um. Porém o fone, que deve custar uma pequena fortuna, também colocou o estilo do craque em xeque: “É de ouro? O homem gosta do brega”, escreveu um internauta. “O que foi o Neymar chegando ao estádio, com esse fone dourado? Que vergonha alheia”, criticou outro. Confira no final da matéria





Mudança de visual

Mais cedo nesta quarta-feira (23), Neymar mostrou seu visual para a estreia do Brasil na Copa do Mundo 2022. O craque simplesmente levou para o Catar seu barbeiro oficial, Nariko.

O hair stylist então decidiu publicar nas redes sociais uma foto logo após retocar o visual do craque. “Como dizem meus conterrâneos, baiano não nasce, baiano estreia. Obrigado mais uma vez pela confiança de sempre irmão, estou muito feliz de fazer parte desse momento! Dia de estreia! Que Deus abençoe você e nossa Seleção”, afirmou ele.





Confira alguns tweets:

era só esse fone do Neymar pra salvar minha vida financeira https://t.co/v20QhbQidF — Priiiscilinha (@priguiscinha) November 24, 2022

neymar com um fone de ouro, o homem gosta do brega — 𝖆𝖗𝖙𝖊 ☾ (@sciduarte) November 24, 2022

Fone enjoado esse do Neymar ♪ ♫♩♬ 🇧🇷 pic.twitter.com/IMx9X87qbw — 4! 3! fight Tárleton ツ (@tarletonreis) November 24, 2022





Fonte: Surgiu.com

