Neve cai pela primeira vez no inverno de 2022 em SC; veja o vídeo

Neve já havia caído no outono, em maio, na mesma região

A neve caiu pela primeira vez no inverno de 2022 em Santa Catarina na noite desta quinta-feira (18). O fenômeno foi registrado em São Joaquim, na Serra catarinense, segundo a equipe de meteorologia da Defesa Civil. Apesar de ser a primeira vez que a neve é vista no estado no inverno, ela já havia caído no outono, em maio, na mesma região.

De acordo com a a Epagri, responsável por monitorar as condições climáticas no Estado, os termômetros marcavam 0,66°C no município às 20h.

Ainda há chance de neve e chuva congelada na Serra na manhã desta sexta (19).

"Pelo radar meteorológico, a instabilidade está bem fraca na região. Devemos ter registro de neve fraca somente, a não ser que a instabilidade aumente", explicou o meteorologista da Defesa Civil, Felipe Theodorovitz, ao g1.

Conforme a Defesa Civil, o fenômeno precisa estar aliado a tempo instável e temperaturas baixas. Com essa combinação, a umidade pode ser transformada em flocos de neve.

Uma massa de ar de origem polar passa por Santa Catarina, conforme a Defesa Civil, o que intensificou o frio no estado, especialmente na Serra e nas partes mais altas do Oeste, Norte e Vale do Itajaí.

