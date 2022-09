Neve cai no segundo dia de primavera em Santa Catarina

Da Redação

O segundo dia de primavera chegou com neve nas áreas mais altas da serra catarinense. Em São Joaquim, conforme a Defesa Civil estadual, uma "precipitação fraca" foi registrada durante a desta sexta-feira (23).

Segundo a Epagri/Ciram, órgão que monitora o tempo no Estado, o fenômeno ocorreu também em Bom Jardim da Serra e Rio Rufino. A chegada da massa de ar polar em contato com a umidade que vem do oceano, do ciclone, acabou resultando na neve.

Conforme a Epagri/Ciram, São Joaquim registrou temperatura de 0,49 °C às 4h. Já os termômetros de Urupema, também na região serrana, marcaram -1,52 °C às 6h desta sexta. Às 7h, Bom Jardim da Serra chegou a 2,16°C.

Essa não é a primeira vez que a neve cai em 2022 em Santa Catarina. No inverno, o fenômeno foi registrado em 18 de agosto. No outono, também houve ocorrências nas áreas mais altas da Serra catarinense.

Informações do site g1.

