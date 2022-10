'Negócios misteriosos': agroglifo aparece em plantação de trigo em SC

Da Redação

Um símbolo misterioso está intrigando os moradores de um município de Santa Catarina. O desenho foi feito em uma plantação de trigo em Ipuaçu e encontrado na manhã desta terça-feira (04).

O dono da propriedade rural, Sérgio Girotto, de 62 anos, concedeu uma entrevista ao G1 e explicou que estava tomando café quando recebeu mensagens que o informavam sobre o desenho na plantação.

O proprietário informou que isso já ocorreu anteriormente no local. A primeira imagem enigmática na propriedade foi registrada há sete anos. "Hoje, nos deparamos pela segunda vez na nossa propriedade. A gente estava tomando café e vimos esses negócios misteriosos que a gente não sabe explicar de onde vem", disse.

Registros do símbolo misterioso foram parar nas redes sociais.

Segundo o servidor da Epagri/Ciram, Sydney Kavalco, não há certeza de como a figura foi desenhada. No entanto, objetos simples podem amassar com facilidade as plantas.



"Existem sim equipamentos que podem amassar o trigo dessa forma. A grande questão é porque não deixa rastro, como é que entra na lavoura", disse. "Um equipamento bem simples, um toco que você passe rolando sobre o trigo vai amassar dessa maneira deixando o rastro percorrido. Lógico, a posição e as dimensões e serem linhas extremamente retas, e formas geométricas ali dentro deixam a dúvida no ar", disse.

Com informações do g1.

