Negócios: como desenvolver relacionamentos com clientes para o sucesso

Quer melhorar a produtividade da sua empresa?

Quer melhorar a produtividade da sua empresa? Tenha em mente que o sucesso do seu negócio está nas mãos de seus clientes. Para fazer seu negócio prosperar, ofereça a seus clientes a oportunidade de desenvolver laços sentimentais com sua marca. Criamos várias táticas que você pode usar para desenvolver relacionamentos significativos com sua clientela.

Dicas para construir relacionamentos com clientes

Para ajudá-lo a ter sucesso, destacamos algumas dicas que você deve seguir. Vamos nos aprofundar nessas dicas.

1. Aprenda a psique do seu público-alvo

Você deve satisfazer seus clientes por bem ou por mal. A melhor maneira de aumentar a satisfação do cliente é aprender o máximo possível sobre os requisitos de seus clientes. Os clientes querem se sentir apreciados, ouvidos e cuidados, e precisam ter certeza de que o problema que enfrentaram não ocorrerá novamente.

2. Mostre sua preocupação

Muitas vezes as pessoas buscam relacionamentos que vão além apenas do profissional. Ser acessível e caloroso é benéfico por esse motivo. Envolva os consumidores encontrando algo que vocês dois têm em comum e depois falando sobre isso; acompanhamento de fatos importantes; perguntando sobre seus filhos; e desejando-lhes um feliz aniversário em seu aniversário real.

Esses tipos de detalhes podem ficar na memória de alguns indivíduos com mais facilidade do que outros, mas se você não for um deles, você sempre pode anotá-los em sua lista de contatos. O truque é manter a sinceridade constante.

3. Use o Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente (CRM)

O gerenciamento de relacionamento com o cliente, ou CRM, é uma abordagem corporativa que se concentra nos clientes e visa aumentar o sucesso financeiro da empresa, bem como sua reputação entre esses clientes. É muito mais simples atrair novos clientes e aumentar as vendas se você souber quem são seus clientes atuais.

O CRM acompanha as preferências do cliente por produtos específicos, bem como seus hábitos de compra, área geográfica, faixa etária e sexo. Ele permite que você aprenda mais sobre os hábitos e preferências de seus clientes, categorize melhor sua base de clientes e planeje com antecedência seus desejos e interesses.

4. Honrar a Lealdade

Crie um programa de fidelidade que recompense seus clientes fiéis com brindes e descontos. Além disso, você pode incentivá-los a se tornarem clientes, oferecendo-lhes descontos exclusivos e acesso antecipado a novas ofertas. Depois que a notícia desses negócios se espalhar, até quem é de fora vai querer participar.

Essas ofertas devem ser vistas como um investimento para manter sua clientela satisfeita. Pense além da caixa, mas também tenha em mente o que eles gostariam de receber.

5. Use Linguagem Positiva

Quando os clientes têm uma experiência negativa com os representantes de uma empresa, eles geralmente trocam de marca. Um dos componentes mais importantes do atendimento ao cliente é aprender a usar a linguagem apropriada ao interagir com os consumidores. Se você quer causar uma boa primeira impressão, tudo começa com suas palavras. Expressões como "minhas desculpas" e "sinto muito" são formas positivas de expressar arrependimento.

6. Ouça seus clientes

Considere o feedback de seus clientes em todos os momentos. Use todo e qualquer meio à sua disposição para garantir o conforto, valor e valorização de sua clientela. Ao não interromper o consumidor, você pode aprender mais sobre a natureza do problema.

Para atender e superar as expectativas dos consumidores, é essencial ouvir ativamente o que eles querem, seus pensamentos e feedbacks.

7. Comunique-se com seus clientes

Se um cliente tiver uma pergunta ou preocupação, ele sabe como entrar em contato com você? Será que eles vão conseguir? Manter um relacionamento sólido com sua clientela exige um diálogo bidirecional consistente. Os clientes devem se sentir à vontade para entrar em contato com você. Além disso, você deve priorizar o investimento em software de gerenciamento de relacionamento com o cliente para erradicar a possibilidade de interações negativas.

Comunique à sua clientela o seu método de contato preferido, seja por e-mail, chat ao vivo, mídia social, mensagem de texto ou qualquer outro meio. Para fornecer uma experiência uniforme em todos os canais, você também deve aprender como as pessoas gostam de entrar em contato com você e tornar-se acessível dessa maneira.

8. Siga sua marca

O branding e o marketing transmitem promessas sobre a qualidade do serviço e da empresa como um todo. Se você disser aos clientes que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas eles não vão além do correio de voz quando telefonam, você não está cumprindo sua palavra.

A promessa de entrega da sua organização está intrinsecamente ligada ao valor que ela oferece. Um atacadista baseado em membros é análogo a uma loja de departamentos especializada e sofisticada. Embora as ofertas de atendimento ao cliente das duas empresas não pudessem ser mais diferentes - um grande depósito versus atendimento individualizado - ambas fornecem o mesmo alto padrão de serviço.

Chave para viagem

A construção de relacionamento com os clientes é uma prioridade para as empresas em todos os lugares. Dê a seus consumidores uma causa para formar uma conexão emocional com sua marca se você quiser aumentar o engajamento com seu produto ou serviço.

Você pode levar sua empresa às alturas investindo nas ferramentas corretas e nas táticas de conexão com o cliente, o que pode fortalecer o relacionamento existente com os consumidores e atrair novos.

