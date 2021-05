NBPG/Instituto CCR está nos playoffs do Brasileirão

Continua após publicidade

Em busca do sonho do bicampeonato nacional, a equipe masculina do Novo Basquete Ponta Grossa/Instituto CCR/Gazin/UniSecal (NBPG) inicia nesta segunda-feira (17), às 10 horas da manhã, a disputa dos playoffs do Campeonato Brasileiro da modalidade.

A reta final da competição será disputada até sábado (22) em Brusque (SC), com 12 equipes na luta pelo título: vice-líder da Conferência Hélio Rubens, a equipe apoiada pela CCR RodoNorte começa sua jornada direto na fase quartas-de-final.

Mesmo com a vaga garantida, o elenco ponta-grossense ainda não conhece o adversário da estreia nos playoffs: isso porque o duelo será contra o vencedor de melhor campanha entre as equipes que disputam as oitavas-de-final, que serão realizadas neste sábado (15). Entre as possibilidades do NBPG/Instituto CCR, a mais provável é o Botafogo (RJ), 5º colocado geral e que encara a ADRM Maringá às 17 horas; caso a equipe carioca derrota vença os maringaenses, a ‘Estrela Solitária’ será a adversária dos comandados de Milos Alexander.

“A gente está confiante, estamos treinando muito bem nestas duas semanas e vamos buscar o melhor resultado possível. Fizemos alguns ajustes principalmente na questão defensiva, para evitar alguns erros que tivemos durante os jogos da Conferência Hélio Rubens, e estamos muito focados, todos unidos em um mesmo objetivo”, avalia o ala Batata, um dos remanescentes do título brasileiro da equipe apoiada pela CCR RodoNorte em 2019.

Para a semana decisiva de ‘Brasileirão’, o NBPG/Instituto CCR terá apenas duas baixas: os pivôs César (lesão no pé) e Dida (lesão no tendão de aquiles). Com isso, o elenco que viaja no domingo (16) para o interior de Santa Catarina é composto pelos armadores Murilo, Wilsinho, Neema e Paulinho Bahia; os alas Batata, Nathal, Maxwell, Samuel Pará e Dilzon; os alas/pivôs Paulo Camilo e Caio Araújo; além dos pivôs Carlos Junior, Léo Bispo e de dois atletas cedidos pela equipe sub-19 do EC Pinheiros, novidades para os playoffs: o pivô Emanuel e o ala/pivô Daniel.

Realizado pela Liga Desportiva de Ponta Grossa (LDPG), o projeto NBPG conta com o patrocínio do Instituto CCR, através da CCR RodoNorte, além de Gazin Colchões, UniSecal, Ortoponta, Espaço Fisio e Clínica CICASTRO. A Liga ainda conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes (SMESP), Polar Sorvetes, NBPG Sports, encontresuaviagem.com.br, Academia Iron Gym, Unisul Projetos e Construções, Laboratório Oscar Pereira, Contorno Materiais de Construção, V8 Suplementos, Hotel Casimiro, Viezzer Madeiras e Finer Soluções em Web.

Fórmula de Disputa

A fase decisiva do Campeonato Brasileiro começa com os duelos das oitavas-de-final em partida única, que reúnem as equipes que terminaram entre 3º e 6º lugares nas Conferências Hélio Rubens e Gerson Victalino. Além de Botafogo e Maringá, os duelos reúnem Blackstar Joinville x Londrina EC, Anápolis x AD Brusque e Basquete Joinville x Vila Nova-GO. Os vencedores se juntam ao NBPG/Instituto CCR, Flamengo Blumenau, Osasco e União Corinthians-RS para as ‘quartas’, que serão disputadas em melhor de três partidas.

Os vencedores desta etapa vão para as semifinais, que serão jogadas em partida única na sexta-feira (21); a final e a decisão do 3º lugar também serão jogadas em apenas uma partida, no sábado (22). Todas as partidas terão transmissão pela CBBTV, na plataforma disponível gratuitamente nos canais da TVNSports (cbbtv.tvnsports.com.br), além da transmissão pelas redes sociais da Confederação Brasileira de Basquete (CBB) de um jogo por rodada.

CAMPEONATO BRASILEIRO DE BASQUETE

PLAYOFFS – 15 A 22 DE MAIO / BRUSQUE (SC)

Oitavas de Final (Repescagem)

15 de maio

10h - Londrina Predial x Blackstar/Unisociesc

14h– Anápolis Vultures x Brusque/Aradefe/FME/Trimania

17h– Botafogo FR x ADRM Maringá Basquete

20h – Basquete Joinville x Vila Nova/AEGB

Quartas de final

17 de maio

10h –Vencedor da repescagem x NBPG/Instituto CCR/Gazin/UniSecal

14h – Vencedor da repescagem x Flamengo Blumenau

17h – Vencedor da repescagem x Basket Osasco

20h – Vencedor da repescagem x Stock Med/União Corinthians

18 de maio

10h – NBPG/Instituto CCR/Gazin/UniSecal x Vencedor da repescagem

14h– Flamengo Blumenau x Vencedor da repescagem

17h – Basket Osasco x Vencedor da repescagem

20h – Stock Med/União Corinthians x Vencedor da repescagem

19 de maio (se necessário)

10h – NBPG/Instituto CCR/Gazin/UniSecal x Vencedor da repescagem

14h – Flamengo Blumenau x Vencedor da repescagem

17h – Basket Osasco x Vencedor da repescagem

20h – Stock Med/União Corinthians x Vencedor da repescagem