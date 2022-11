Navio à deriva bate na Ponte Rio-Niterói; via é interditada

Gabriel Vasconcelos (via Agência Estado)

Um navio à deriva bateu na Ponte Rio-Niterói, no Rio, e forçou a interdição da via nos dois sentidos, no fim da tarde desta segunda-feira, 14.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fechamento da ponte aconteceu às 18h18, imediatamente após o choque de um navio com a estrutura.

Três navios rebocadores já trabalham no local para remover o navio maior, que causou o acidente. Segundo a PRF, a concessionária EcoRodovias mantém contato com a capitania dos portos e com o seu setor de engenharia para a realização de uma avaliação da estrutura da ponte. Até lá, o trânsito deve seguir interditado.

Circulam na internet vídeos feitos por motoristas e passageiros de carros que passavam na ponte no momento do impacto. É possível ver a parte de cima do navio colidir com a estrutura lateral da pista, provocando um forte impacto. A imagem chega a tremer, desestabilizando a gravação.

O acidente acontece em um fim de tarde de muitos ventos no Rio. A cidade está em estágio de mobilização desde o início da tarde e foram registrador ventos entre 53 e 57 quilômetros por hora nos aeroportos do Galeão e Santos Dumont.