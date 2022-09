Naufrágio em Belém: 14 mortes confirmadas e 26 pessoas desaparecidas

Da Redação

A embarcação não possuía autorização para transporte intermunicipal e saiu de um porto clandestino

Nesta quinta-feira (08), uma lancha carregada com 70 passageiros naufragou na região de Belém. A embarcação não possuía autorização para transporte intermunicipal e saiu de um porto clandestino, conforme a Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon-Pa).

A Secretaria Pública (Segup) e a Marinha confirmaram 14 mortes e afirmam que 26 pessoas continuam desaparecidas. Conforme a Segup, dos 70 passageiros, 30 pessoas foram resgatadas ou conseguiram se salvar.

Ao menos nove embarcações e um helicóptero, com apoio de mergulhadores, são usados nas buscas. De acordo com reportagem do g1, às 13h30, a Perícia Cientifica do Pará ainda não havia sido acionada.





Momento desesperador

Um dos passageiros da lancha gravou o momento e as imagens circulam nas redes sociais. Os registros mostram quando a água começa a entrar no barco. A Marinha afirma que irá investigar o naufrágio.

A embarcação fazia o trajeto entre a localidade de Camará, na cidade de Cachoeira do Arari, no arquipélago de Marajó, para Belém. A fatalidade aconteceu próximo à Ilha de Cotijuba, por volta de 9h30 desta quinta-feira (08).

A lancha, nomeada como Santa Lourdes, pertence à empresa M. Souza Navegação, que já havia sido notificada pela Arcon por operar sem autorização.



"A Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Estado do Pará (Arcon-Pa) informa que já havia notificado a empresa responsável pela embarcação e comunicou a Capitania dos Portos sobre a irregularidade do transporte aquaviário que estava sendo realizado. A embarcação não possui autorização para realizar transporte intermunicipal aquaviário de passageiros junto ao órgão estadual e realizou a viagem partindo de um porto clandestino na localidade de Camará, Marajó", informou a agência em nota.

Também em nota, a Marinha informou que "equipes de Inspetores Navais da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) e do Aviso Hidroceanográfico Fluvial “Rio Xingu” estão realizando buscas no local".





Testemunhos

Vídeos que circulam nas redes sociais apresentam o testemunho de algumas das pessoas que foram resgatadas. De acordo com os passageiros salvos, a embarcação afundou totalmente com as pessoas dentro.

"A hélice parou no meio da baía [do Marajó] e o comandante alertou para ninguém se desesperar, mas a lancha começou a afundar do nada e as pessoas começaram a pular da lancha. Tinha muito idoso e criança na lancha", relatou um dos passageiros após se salvar.

A Secretaria de Saúde de Belém (Sesma) está prestando atendimento aos resgatados. "O Serviço Atendimento Móvel Urgência (Samu) está na área ajudando no resgate das vítimas do acidente", informou em nota.

Segundo a prefeitura de Belém, os sobreviventes estão sendo levados à Unidade Básica de Saúde (UBS) da Ilha de Cotijuba e para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci e da UBS Marambaia, as duas na região continental da capital paraense.





Fonte: Informações do g1.

