Natural e sem remédio: dieta do Arroz é o novo Ozempic?

A água de arroz contém amido resistente à digestão, bebê-la ajuda as pessoas a perderem uns quilinhos

Uma nova tendência para emagrecimento está viralizando na rede social TikTok. O método, chamado de arrozempic (ou Rice-Zempic no inglês), consiste em usar água de arroz como um auxiliar da perda de peso. A teoria é que esse recurso natural é tão eficaz quanto o medicamento Ozempic.

Conforme divulgado na plataforma, a água de arroz contém amido resistente à digestão, bebê-la (com um pouco de limão para refrescar e extrair o amido do líquido) ajuda as pessoas a perderem uns quilinhos. Mas, a questão é: há alguma verdade nisso?

As pessoas que fazem essas alegações aconselham deixar o arroz não lavado de molho em água morna por 30 minutos, adicionar um pouco de suco de limão e, por fim, coar o arroz antes de beber o restante da água.

A chave para a teoria é o conteúdo de amido resistente à digestão do arroz. É fato que o arroz contém amido resistente à digestão, mas o que ele faz?

Promove a perda de peso - a teoria é reforçada pelo amido resistente à digestão promove a perda de peso. Isso pode ser parcialmente verdade, mas há mais do que isso.

Imersão e extração - ao deixar o arroz de molho em água e adicionar ácido cítrico, alega-se que é possível separar o amido resistente do resto do arroz. Isso, novamente, é parcialmente verdade.

Amido

O amido é a forma como o reino vegetal armazena carboidratos. Ele tem uma função similar nas plantas como o glicogênio tem nos humanos.

O amido concentra ainda mais moléculas de glicose, também conhecidas como energia, em um espaço pequeno e vem em duas estruturas: amilose e amilopectina.

A maneira como essas moléculas de glicose são estruturadas determina como nossos sucos digestivos as decompõem para enviar a glicose para nossa corrente sanguínea (amilopectina) ou não (amilose).

Em outras palavras, nos referimos à amilopectina como amido digestivo (DS), enquanto a amilose é conhecida como amido resistente (RS). Existem quatro tipos diferentes de RS.

RS1: Inacessível às enzimas digestivas

RS1 não é acessível a enzimas digestivas porque está preso dentro da matriz alimentar. Ele não se limita a ser um amido resistente — ele também pode ser um digestivo — mas devido à camada protetora ao redor dele, a enzima digestiva amilase não consegue penetrá-lo para digestão.

RS2: Amilose

RS2 é inacessível à amilase devido à sua conformação estrutural. Em outras palavras, é o que é chamado de amilose.

RS3: Amido de Cinderela

O RS3 deixa de ser DS e se torna RS depois de cozido e refrigerado, por isso às vezes é chamado de amido de Cinderela.

Esse amido deixa de ser um alimento engordativo e passa a ser um redutor de peso na geladeira, porque parte dele se transforma em configuração de amilose durante o resfriamento após ser retirado do fogão.

RS4: Alterado quimicamente

RS4 refere-se ao amido que foi quimicamente alterado para ser mais resistente às enzimas digestivas.

Arroz e amido resistente

Embora seja verdade que o arroz contém amido resistente, a maioria das plantas consumidas por humanos também o tem. Do teor de amido de 70-80% no arroz, apenas 1,2-1,7% é RS (amido resistente).

Uma alternativa ao Ozempic?

No entanto, há alguma lógica por trás da afirmação de que o RS poderia atuar como uma alternativa em pequena escala ao Ozempic para aqueles que buscam um auxílio para perda de peso.

Quanto maior a quantidade de RS (amido resistente) nos alimentos, menos energia eles nos darão. Esse déficit de energia pode ajudar a balança a se mover ao longo do tempo, e essa é a primeira maneira pela qual o RS promove a perda de peso.

A segunda maneira pela qual o RS (amido resistente) promove a perda de peso é menos óbvia. Ele funciona semelhantemente à molécula de Ozempic, Semaglutide, que é um agonista do receptor GLP-1 (peptídeo semelhante ao glucagon-1).

O intestino libera naturalmente o hormônio GLP-1 quando o alimento chega ao íleo do intestino delgado, ativando os receptores GLP-1 do cérebro e do pâncreas.

Quando o GLP-1 é liberado, ele causa uma reação em cadeia no corpo que aumenta a produção de insulina e a sensação de saciedade, ao mesmo tempo que reduz a glicemia e o apetite.

No entanto, esse efeito não dura. Já o Ozempic mantém os receptores GLP-1 engajados para que o efeito continue.

Com RS (amido resistente), ele é incapaz de ser digerido no intestino delgado. Em vez disso, ele é enviado para o intestino grosso, onde bactérias específicas o fermentam para formar ácido butírico.

O ácido butírico é um ácido graxo de cadeia curta que melhora a função do microbioma e promove naturalmente um aumento sustentado do GLP-1 circulante.

Em estudos, os resultados sugeriram que uma dieta rica em RS (amido resistente) é uma forma de ajudar a proteger contra o diabetes e pode levar à perda de peso sustentável.

Deixar o arroz de molho em água quente extrairá amido, parte do qual é RS (amido resistente). Deixar o arroz cozido de molho em água enriquecida com ácido ascórbico aumenta a quantidade de RS disponível.

Um método que não é eficiente

Embora seja verdade que o RS (amido resistente) pode ajudar na perda de peso, beber água de arroz provavelmente não produzirá o tipo de resultado que você pode esperar do Ozempic.

No entanto, os pesquisadores levam o RS (amido resistente) a sério e consumir mais alimentos ricos em RS pode ajudar a manter um peso saudável e níveis de açúcar no sangue.

Então, embora essa tendência do TikTok possa não ser perigosa por si só, controle suas expectativas se estiver pensando em consumir água de arroz preparada dessa forma. Embora contenha RS (amido resistente), a quantidade é mínima e os efeitos provavelmente não imitam os do Ozempic.

Fonte: YourTango.

