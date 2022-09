Nasa lança foguete neste sábado; veja como assistir

Da Redação

Direct from America's space program to YouTube, watch NASA TV live streaming here to get the latest from our exploration of the universe and learn how we dis...

Neste sábado (3) poderá acontecer um evento histórico: o retorno à Lua. Após cancelar a missão Artemis 1 no dia 29 de agosto e também nesta sexta-feira (2/9), a Agência Espacial Norte-Americana (Nasa) confirmou a nova tentativa de lançamento para este sábado, às 15h17, horário de Brasília. A Nasa anunciou a nova data após previsão de tempestades para esta sexta.

A Missão Artemis I, marca o reinício da exploração lunar com missões tripuladas. A agência espacial pretende realizar a decolagem do foguete SLS às 15h17, mas tudo está suscetível a alterações devido a mudanças do clima no Cabo Canaveral. O evento histórico será transmitido ao vivo no canal do YouTube da NASA.

A nova data é uma surpresa visto que a agência espacial planejou três datas para a primeira janela de lançamento da missão e do foguete Space Launch System (SLS): 29 de agosto, 2 de setembro e 5 de setembro.

Caso a NASA não consiga dar início a missão até a próxima segunda-feira (5), o gigantesco foguete SLS terá que retornar para o Edifício de Montagem de Veículos (VAB, na sigla em inglês), onde o sistema de terminação de voo passará por mais testes. Esse sistema possui uma certificação de 20 dias, sendo que após esse período novos testes precisam ser refeitos — a NASA certificou esses componentes no dia 16 de agosto.

ASSISTA O LANÇAMENTO AQUI:

ALERTA DE TEMPESTADE

O motivo de mudar de 2 de setembro para 3 de setembro é a previsão de tempo ruim para a região do Cabo Canaveral, onde a NASA realiza a maior dos seus lançamentos espaciais. Na segunda-feira, o engenheiro chefe do projeto informou que a equipe trabalharia para corrigir o vazamento do líquido de resfriamento até esta quinta, garantido o lançamento na sexta-feira.

Artemis I de VI

Como indicado no próprio nome, esta é a primeira missão do Programa Artemis, que terá um total de cinco missões. Destas, somente a primeira não será tripulada.

Toda a viagem até voltar à Terra deve durar 42 dias — não há um cronograma extremamente preciso sobre o tempo. A espaçonave Orion deverá ficar pelo menos seis dias orbitando a Lua.

Com informações do site Mundo Conectado

