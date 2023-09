Nasa exibirá pouso com primeira amostra de asteroide coletada no espaço; veja quando

A primeira amostra de asteroide coletada no espaço pela Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) chegará à Terra no domingo, 24. O pouso, segundo a Nasa, será acompanhado de perto pela agência, com cobertura ao vivo. Clique aqui para assistir.

continua após publicidade

"O pouso da cápsula da espaçonave OSIRIS-REx (Origens, Interpretação Espectral, Identificação de Recursos e Segurança - Regolith Explorer) com amostras do asteroide chamado Bennu começará às 10h EDT (11 horas, pelo horário de Brasília) e irá ao ar pela TV Nasa, no aplicativo da Nasa e no site da agência."

Em seguida, será realizada uma coletiva de imprensa, quando a cápsula de amostra chegar a uma sala no campo de treinamento militar.

continua após publicidade

"Para entregar com sucesso uma amostra do asteroide Bennu próximo da Terra, os operadores de espaçonaves precisam garantir que a OSIRIS-REx viaje na velocidade e direção corretas para liberar a cápsula de amostra na atmosfera, pousando-a no campo de testes e treinamento do Departamento de Defesa dos EUA em Utah", disse a Nasa.

Segundo a agência, a liderança da missão discutirá os resultados das manobras de trajetória final da espaçonave e as expectativas para a entrada, descida e pouso da cápsula, além dos planos para operações de recuperação no deserto ocidental de Utah.

O OSIRIS-REx é a terceira missão do Programa Novas Fronteiras da Nasa, gerenciado pelo Marshall Space Flight Center da Nasa em Huntsville, Alabama, para a Diretoria de Missões Científicas da agência em Washington.

"Quando chegar, a espaçonave OSIRIS-REx liberará a cápsula com a amostra do asteroide para um pouso seguro no deserto de Utah. O material primitivo de Bennu - rochas e poeira recolhidas da superfície do asteróide em 2020 - oferecerá a gerações de cientistas uma janela para a época em que o Sol e os planetas se formavam há cerca de 4,5 mil milhões de anos", acrescenta a Nasa.