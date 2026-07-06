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Nasa estuda mandar modelo de teste de rover marciano para a Lua

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 06.07.2026, 07:20:00 Editado em 06.07.2026, 07:30:39
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A Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa, na sigla em inglês) fez um informe na semana passada sobre o andamento dos planos das missões para a Lua nos próximos anos. Um dos pontos chamou a atenção: a possibilidade de envio de um modelo de engenharia de um rover marciano para explorar o polo sul lunar. Essa decisão, contudo, ainda não está tomada. Jared Isaacman, administrador da Nasa, afirmou que pode ser levado um modelo de testes dos robôs Curiosity e Perseverance para o polo sul da Lua.

O Curiosity e o Perseverance ainda estão em funcionamento em Marte. O Curiosity chegou ao planeta vermelho em 2012 e o Perseverance, em 2021. Já o modelo que está na Terra e pode ser mandado para a Lua foi utilizado para testes e fica armazenado no Laboratório de Propulsão a Jato (JPL, em inglês).

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O veículo tem uma tecnologia que ajudaria na exploração lunar: possui uma bateria de plutônio que fornece eletricidade e calor sem depender de painéis solares. Essa característica ajudaria a estudar crateras que não são iluminadas pelo Sol, muito visadas pelos cientistas, pois podem conter água e gelo. O rover precisaria de pequenas adaptações para funcionar no ambiente lunar em vez do marciano.

Próximos passos

A Nasa tem grandes planos para a Lua nos próximos anos. Em abril, a agência enviou quatro astronautas para sobrevoar o satélite natural da Terra como forma de realizar estudos e coletar informações, antes de voltar a mandar humanos para caminharem na superfície lunar novamente. A ideia é construir uma base permanente na Lua, que posteriormente seria usada como parada em missões tripuladas com destino a Marte.

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Isaacman anunciou que, antes do fim deste ano, a Nasa lançará três missões robóticas à superfície lunar, todas executadas por empresas privadas. A primeira delas, prevista para o segundo semestre, é a Moon Base 1, a cargo da Blue Origin, a empresa espacial de Jeff Bezos. A missão terá como destino o polo sul da Lua, onde os EUA planejam construir sua base. Essa missão marcará a estreia do Blue Moon, o veículo desenvolvido por Bezos capaz de pousar na Lua.

A segunda versão desse veículo vai competir com a Starship, de Elon Musk, para ver qual dos dois será usado para levar os primeiros astronautas do século 21 a pisar na Lua, nas missões Artemis 4 e Artemis 5. A missão Moon Base 2, prevista também para este ano, será operada pela empresa Astrobotic, que terá uma segunda oportunidade para pousar na Lua seu veículo Griffin - que fracassou na primeira tentativa de pouso em janeiro de 2024.

A terceira missão do novo programa dos EUA para construir sua base lunar também será executada por uma empresa privada, a Intuitive Machines. A sonda robótica da companhia, Athena, realizou uma tentativa de alunissagem, com sucesso parcial: apesar de um acidente leve no pouso, conseguiu transmitir dados sobre uma das crateras lunares escuras.

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As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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ESPAÇO/LUA/VEÍCULO ROBÓTICO
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