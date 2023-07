Nasa divulga foto de Saturno e luminosidade dos anéis chama atenção

A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (no inglês, Nasa) divulgou uma foto impressionante de Saturno na última sexta-feira (30). Os anéis que orbitam o planeta roubaram a cena no registro por conta da intensa luminosidade.

De acordo com as informações da agência governamental, o belo clique foi obtido no dia 25 de junho através do telescópio espacial James Webb com uma câmera de infravermelho próximo, que enxerga além da capacidade do olho humano.

Os anéis de Saturno são compostos de uma série de fragmentos rochosos e gelados – as partículas variam em tamanho, desde menores que um grão de areia até algumas tão grandes quanto montanhas na Terra.



Além dos anéis, outros destaques da foto são três das 146 luas de Saturno: Enceladus, Dione e Tethys.



O registro é do programa Webb Guaranteed Time Observation 1247, que visa aprofundar as pesquisas sobre o planeta.

Com informações do G1.

