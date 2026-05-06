Nasa divulga 12 mil imagens da missão Artemis II

A Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) divulgou um novo conjunto de cerca de 12 mil imagens registradas durante a missão Artemis II, ampliando o acervo com fotos inéditas da viagem ao redor da Lua. Os registros incluem desde vistas detalhadas da superfície lunar até imagens da Terra observada do espaço profundo, além de momentos da tripulação a bordo da cápsula Orion.

As imagens podem ser acessadas no portal Gateway to Astronaut Photography of Earth.

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A Artemis II marcou o retorno de astronautas à órbita lunar após mais de 50 anos e foi a primeira missão tripulada do programa Artemis. A viagem também estabeleceu marcos importantes, com recordes de distância percorrida por uma missão com tripulação em espaço profundo.

A bordo estavam os astronautas Reid Wiseman, Christina Koch e Victor Glover, além do canadense Jeremy Hansen, da Canadian Space Agency. Ainda ao longo do trajeto, a missão já se destacou pela capacidade de transmissão de imagens em alta qualidade, com registros que foram compartilhados em tempo real.

Isso foi possível graças ao sistema de comunicação óptica O2O (Orion Artemis II Optical Communications), que também transmite dados científicos, planos de voo e comunicações com os centros de controle da Nasa. A tecnologia utiliza transmissão a laser para enviar informações entre a nave e a Terra em alta velocidade, até 100 vezes mais rápida que a radiofrequência tradicional.

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A divulgação das imagens faz parte da política de acesso aberto da agência, que disponibiliza dados e materiais de suas missões para pesquisadores e para o público em geral. O material também contribui para a análise do desempenho dos sistemas e para o planejamento das próximas etapas.

O programa Artemis tem como objetivo levar novamente astronautas à superfície lunar nos próximos anos e avançar na preparação para futuras missões a Marte.