Nasa 'colore' um dia em Marte e cria cartão-postal

A Nasa, agência espacial americana, divulgou um "cartão-postal" inédito feito pelo robô Curiosity em Marte. A imagem, que retrata uma região chamada Marker Band Valley, foi feita a partir de duas capturas em preto e branco das câmeras de navegação do rover. A cor foi adicionada posteriormente, retratando dois momentos distintos de um dia no planeta vermelho.

O cartão-postal é uma interpretação artística da paisagem de Marte, segundo a agência. As capturas que propiciaram a elaboração dessa imagem foram feitas em 8 de abril, às 9h20 e às 15h40, no horário local de Marte. As fotos fornecem iluminações dramaticamente diferentes e, quando combinadas, destacam detalhes únicos do planeta vermelho.

"Qualquer um que já esteve em um parque nacional sabe que a cena parece diferente de manhã, na comparação com o período tarde", disse o engenheiro do Curiosity Doug Ellison, do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa no sul da Califórnia, que planejou e processou as imagens. "Capturar duas horas do dia fornece sombras escuras porque a iluminação vem da esquerda e da direita, como você pode ter em um palco - mas, em vez das luzes do palco, estamos contando com o Sol", acrescentou.

A captura foi realizada depois de o robô concluir uma grande atualização de software em abril. O robô Curiosity deu uma última olhada no Marker Band Valley, antes de deixá-lo para trás. Somando-se à profundidade das sombras, está o fato de que era inverno - um período de menor poeira no ar - quando as imagens foram tiradas. "As sombras de Marte ficam mais nítidas e profundas quando há pouca poeira e mais suaves quando há muita poeira", disse Ellison.

O QUE É RETRATADO

"A imagem resultante é impressionante. O Curiosity está no sopé do Monte Sharp, que fica a 3 milhas (5 quilômetros) de altura dentro da Cratera Gale, que o rover tem explorado desde o pouso em 2012?, disse a agência especial americana, em publicação no site oficial.

Conforme a Nasa, para além dos rastros do robô, está o Marker Band Valley, uma área sinuosa dentro da qual o rover descobriu sinais inesperados de um lago antigo. Mais abaixo (no centro e logo à direita), estão duas colinas - Bolívar e Deepdale - entre as quais o Curiosity passou enquanto explorava o Paraitepuy Pass, situado dentro da Cratera Gale.

Na colorização da imagem, o azul foi adicionado às partes do cartão-postal capturadas pela manhã e o amarelo, às partes retratadas de tarde.

UMA BUSCA INSÓLITA

O Curiosity foi construído pelo Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa, administrado pela Caltech em Pasadena, na Califórnia, que também monitora outro rover em ação no planeta, o Perseverance. Mas foi um pequeno helicóptero de exploração, o Ingenuity, que chamou a atenção recentemente.

O engenheiro da Nasa Travis Brown descreveu em um post de blog a incrível resiliência do Ingenuity, que continua a surpreender a Nasa dois anos depois do prazo previsto pelos cientistas para que a pequena nave quebrasse. Em 2 de abril, o Ingenuity subiu 52 pés (o equivalente a 15,8 metros) no céu marciano - altura recorde para o drone - para tirar uma foto suborbital da paisagem de Marte. Após o pouso, ele desapareceu.

Quando os cientistas tentaram enviar instruções para um voo subsequente, o sinal de rádio do helicóptero havia sumido. Os cientistas finalmente localizaram o Ingenuity após seis dias de buscas, enquanto o companheiro do helicóptero em Marte, o rover Perseverance, chegava ao topo de um cume e se aproximava de onde o helicóptero havia pousado.

O helicóptero está voando novamente, disse o líder da equipe Ingenuity, Teddy Tzanetos, ao The Washington Post, e sua longevidade inspirou a equipe a incluir helicópteros modelados a partir dele em uma futura missão a Marte. A aeronave tem cerca de 19 polegadas de altura (o equivalente a 48 centímetros) e é pouco mais do que uma caixa de aparelhagem com quatro pernas finas em uma extremidade, duas pás de rotor e um painel solar na outra. (Com Agências Internacionais)

