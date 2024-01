Não venceu na Mega da Virada? Saiba quando será o sorteio da Mega-Sena

Siga o TNOnline no Google News

A Mega da Virada de 2023 já foi realizada e dez pessoas conquistaram o prêmio de R$ 588,8 milhões, mas os concursos da Mega-Sena continuam com três sorteios toda a semana. Inclusive, os apostadores podem tentar novamente a sorte nesta próxima quinta-feira (4), quando será o primeiro sorteio da loteria no ano.

O prêmio estimado para o primeiro concurso de 2024 é de R$ 3 milhões, segundo informações da Caixa Econômica Federal. As apostas podem ser feitas até 17h da quinta e as regras são as mesmas de sempre: para ganhar o prêmio principal é preciso acertar os 6 números dentre os 60 disponíveis. Também é possível ganhar prêmios acertando 5 ou 4 números.

Mega da Virada teve vencedores na região

Não foi o prêmio principal, mas três apostas da região conseguiram acertar cinco das seis dezenas sorteadas na noite de domingo (31), no concurso especial da Mega da Virada, e ganharam o valor da quina de R$ 70.083,58. Para ler a matéria completa, clique aqui.

