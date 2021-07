Da Redação

“Não tá sabendo batizar, não?”, diz menino para padre; veja

O garoto Davi Henrique Araújo Sousa, de 6 anos, viralizou nas redes sociais do tio, ao ser gravado dando um 'sermão', em um padre, durante a cerimônia do próprio batismo, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, no último domingo (25).

“Não pega minha cabeça, moço, que tá ardendo. Não tá sabendo batizar, não?”, falou o menino.

“Não fala assim com o padre“, repreende um familiar, ao fundo. No entanto, quando o sacerdote volta a colocar a água benta, Davi grita:

“Ai, moço! Me ajuda aqui! Molhou minha roupa toda. Eita lasquera…”, enquanto se levanta.

Bem humorado, o padre pregunta para a criança: “Não sei batizar não, Davi?“. Prontamente, o menino responde: “Não sabe não!“, responde a criança.

Assista ao vídeo: