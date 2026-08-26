'Não sei como eu falo pra ele que vou virar estrelinha', diz Lito Sousa sobre o filho

O influenciador Lito Sousa, do canal Aviões e Músicas, se emocionou ao falar sobre o filho em um vídeo gravado no dia em que recebeu a confirmação do diagnóstico da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ). Ao refletir sobre o prognóstico, ele afirmou não temer a morte, mas disse se preocupar com o impacto de sua possível ausência e lamentou não saber como conversar com o filho sobre o assunto.

"Eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho. Não tenho porque eu vivi uma vida boa, uma vida que eu nunca fiz mal pra ninguém, então eu tô muito sossegado com isso. Mas eu não sei como que eu falo pra ele que eu vou virar estrelinha. Eu não sei a saudade que ele vai sentir", disse.

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Lito afirmou que, diante do diagnóstico, considera que a parte mais difícil será enfrentada pela mulher e pelo filho. Emocionado, disse que gostaria de ter mais tempo para acompanhar o crescimento da criança e lembrou momentos dos dois juntos.

"Eu queria ter muito mais tempo com ele. Eu queria tomar muita caneta dele, que ele joga bola me dando caneta", afirmou.

Na sequência, o influenciador disse estar tranquilo em relação à própria morte por considerar que teve uma vida boa e não fez mal a outras pessoas. Lito também destacou emocionado a maneira como o filho costuma atender ao telefone. "Quando eu ligo para ele, ele sempre atende: Oi, papai. Isso é o que me dá um pouquinho de medo só", afirmou.

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'Quero que o meu filho me supere'

Ao falar sobre o legado que espera deixar, Lito voltou a mencionar o filho. O influenciador recordou a admiração que tinha por um de seus professores e afirmou que bons alunos costumam superar seus mestres. Em seguida, disse desejar o mesmo para a ele. "É o que eu quero, que o meu filho me supere."

Apesar do diagnóstico, Lito afirmou durante a gravação que ainda mantém esperança. "O jogo só acaba quando termina", disse. Ele contou que é "um homem de ciência", mas também de fé, e falou sobre a possibilidade de um milagre.

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Mais adiante, ao voltar a falar do filho, Lito afirmou que recorreria à fé para pedir pela própria recuperação. "E o meu filho, gente, aí você vai ver o que eu vou fazer. Vou pedir muito pra Nossa Senhora de Fátima. Aquele milagre que a gente espera."

O influenciador também afirmou que decidiu gravar o vídeo enquanto ainda mantinha a capacidade de se comunicar e se despedir das pessoas. Apesar de reconhecer a gravidade da situação, pediu aos seguidores que não ficassem tristes e disse considerar que teve uma vida "maravilhosa".

Lito encerrou a gravação da mesma maneira como costuma finalizar seus vídeos, deixando aberta a esperança de voltar a gravar conteúdos.

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"Eu vou terminar o vídeo da maneira que eu termino, porque quem sabe, né? Um grande abraço. Até o próximo voo."