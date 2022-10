‘Não é dia de pedir voto’, diz padre após visita de Bolsonaro em missa

Da Redação

O sacerdote fez o comentário após Bolsonaro e Tarcísio de Freitas participarem da missa de celebração a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil

Nessa quarta-feira (12), feriado em homenagem à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, houve uma missa no Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo. Durante a celebração, o padre Camilo Júnior parabenizou os fiéis que aproveitaram o dia para celebrar a Santa.

“Hoje não é dia de pedir votos, é dia de pedir bênçãos", disse. A fala foi seguida por aplausos dos devotos.

O comentário do sacerdote foi feita após o atual presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), e o candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) participarem da missa. Os políticos cumpriam agenda política em Aparecida.

Em meio à celebração, que foi feita na Basílica Histórica, o religioso falou aos fiéis sobre a importância do dia 12 de outubro aos católicos e parabenizou as pessoas que estavam na igreja para homenagear à padroeira do país.

“Parabéns a você que está dentro da Basílica, que entendeu que hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida. É a Ela nossas palmas, é a Ela nossa aclamação, é a Ela nosso viva. Só temos segurança nas mãos de Deus e no colo de Maria”, afirmou.



Na sequência, o padre conclui que a data não era adequada para fazer campanha eleitoral e foi aplaudido pelos devotos.

“Hoje não é dia de pedir voto, é dia de pedir bênçãos. Palmas à Mãe Aparecida, é a Ela nosso louvor”, afirmou.



Agenda em Aparecida

Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas participaram da missa das 14h e, na sequência, foram para a tenda dos peregrinos, local na Basílica destinada ao acolhimento dos romeiros que chegam ao Santuário. Os candidatos tiraram fotos com devotos e voluntários que trabalhavam na tenda.

Bolsonaro também tinha um terço marcado para as 16h, em frente à Basílica Histórica, organizado pelo Centro Dom Bosco de forma autônoma, porém, o candidato à reeleição não participou e foi embora de carro.

