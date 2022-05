Namorado tenta defender adolescente de sequestro e morre

Da Redação

Uma adolescente de 17 anos estava saindo da escola com o suposto companheiro quando sofreu uma tentativa de sequestro e acabou sendo baleada. O acompanhante, de 15 anos, tentou ajudar a garota e morreu ao ser atingido por uma bala na região do coração. Os jovens iriam tomar um açaí em um local próximo da instituição de ensino, quando foram abordados. As informações foram repassadas à reportagem pela Polícia Militar (PM). O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (13).

Segundo testemunhas, o suspeito chegou armado ao local do crime, no bairro Nova Gameleira, na região Oeste de BH, em um gol. Ele estacionou o carro e tentou arrastar a adolescente para dentro do veículo. Porém, ela não aceitou e, por isso, foi baleada. O suposto namorado, por sua vez, tentou ajudar a moça e foi morto no local do crime. Ele chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Cabana, mas faleceu devido a um projétil que entrou pela clavícula do garoto e se alojou no coração dele. Já a adolescente foi socorrida para a UPA Oeste e, depois, encaminhada para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.

Com informações de O Tempo.