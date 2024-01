Namorado joga cinzas de influencer morta após cirurgia; veja vídeo

O empresário e namorado da influencer Luana Andrade, que morreu no ano passado após passar por uma cirurgia de lipoaspiração em São Paulo, jogou as cinzas da modelo no Convento da Penha, em Vila Velha, na Grande Vitória. João Hadad postou um vídeo do momento nas redes sociais na tarde desta quinta-feira (11). Veja abaixo.

continua após publicidade

- ENTENDA O CASO: Morre Luana Andrade, bailarina do SBT, aos 29 anos

Luana realizou o procedimento em novembro de 2023 na capital paulista, onde nasceu. Mas estava morando com o namorado em Vila Velha. A modelo trabalhava como assistente de palco do programa Domingo Legal, no SBT.

continua após publicidade

No vídeo, João pega as cinzas, coloca na mão, beija e joga pelo pátio do convento, templo religioso católico que fica no alto de um morro.

Foto por REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS

Outros amigos de Luana e do empresário também participaram da despedida. Na época da morte da influencer, o namorado publicou nas redes sociais sobre a perda e prestou homenagem.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

"Estou dilacerado e vivendo o meu maior pesadelo. Uma parte de mim foi embora. É com imenso pesar e, muita dor no coração, que eu me despeço da minha Luana, da minha princesa, da minha linda. Foram dois anos ao seu lado e eu não tenho palavras para expressar o quanto eu fui feliz. Construímos uma história linda e vivemos nossos sonhos intensamente. Além de namorada, você é e sempre será uma parceira para além da vida, meu amor", disse.

tnonline

Siga o TNOnline no Google News