Namorado de Flordelis faz homenagem no aniversário dela

Apesar da distância imposta pela prisão, relacionamento segue firme

O produtor artístico Allan Soares, namorado da pastora e ex-deputada federal Flordelis, condenada pela morte do pastor Anderson do Carmo, prestou uma homenagem nas redes sociais neste domingo (5), dia do aniversário dela.

De acordo com ele, o relacionamento prossegue firme, apesar da distância imposta pela prisão da pastora. Flordelis foi condenada a 50 anos e 28 dias por homicídio triplamente qualificado , tentativa de homicídio duplamente qualificado, além uso de documento falso e associação criminosa armada. A decisão foi proferida em novembro do ano passado.

“Hoje é aniversário dessa mulher que transformou a minha vida. Uma mulher forte, guerreira, incrível e quem eu me apaixono todos os dias. Eu te desejo vida, saúde, muita saúde e que Deus continue te abençoando e te sustentando. A volta por cima vai chegar e está próximo. Deus vai nos surpreender”, completa Allan na mensagem de aniversário.

E completa a declaração.

“Obrigado por ser a mulher da minha vida. E mesmo com todas as nossas diferenças, posso dizer que eu te amo, Flordelis!”

Allan acompanhou todo o julgamento de Flordelis no Fórum de Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Ele chorou após a sentença ser proferida.

O post recebeu diversos comentários positivos e também negativos. Confira na íntegra:

