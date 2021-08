Da Redação

Naja venenosa foge de gaiola e desaparece

Uma cobra com mais de 2 metros de comprimentos, da espécie Naja Savannula, que é extremamente venenosa, sumiu de uma residência em Grand Prairie, no Texas, nos Estados Unidos. A cobra, segundo o dono, conseguiu abrir a gaiola onde ficava e sumiu.

De acordo com a NBC, veículo de imprensa local, o controle de animais segue procurando o animal, que pode ser fatal com uma só picada. Os militares do Corpo de Bombeiros do Texas e os hospitais das regiões de Grand Praire estão em prontidão para o caso de a naja fazer vítimas.

Em entrevista, o dono da cobra não quis se identificar, mas disse que acha que o animal deve estar escondido em alguma parede dos cômodos da casa. Ele afirmou também que vasculhou a residência inteira. Chegou até a quebrar as algumas paredes, mas a naja segue desaparecida.

O homem, contudo, disse para que as pessoas e vizinhos não tenham medo. Segundo o porta-voz da polícia norte-americana, o dono do réptil tinha licença do Departamento de Parques e Vida Selvagem para criá-lo.

Já o porta-voz do departamento salientou que se trata do desaparecimento de um animal muito perigoso e peçonhento.

“Ela pode ser mortal para um adulto, sim. É uma cobra extremamente perigosa se você for picado… é muito devastador. Muitos danos a tecidos, imediatamente. Você pode entrar em coma. Pode atacar o sistema nervoso”, disse Randall Kennedy, à NBC.