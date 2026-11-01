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Nadador fica gravemente ferido após ser atropelado por embarcação no litoral de SP

Vítima sofreu cortes profundos nas pernas e foi encaminhada ao hospital; piloto não foi identificado

Escrito por Da Redação
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Nadador fica gravemente ferido após ser atropelado por embarcação no litoral de SP
Autor Foto: Divulgação/GBMar

Um nadador ficou gravemente ferido após ser atropelado por uma embarcação na manhã deste domingo (1º), no Canal de Bertioga, litoral norte de São Paulo. Após o impacto, o condutor responsável fugiu do local sem prestar socorro à vítima e, até o momento, o veículo aquático não foi localizado pelas autoridades.

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O resgate foi iniciado por um guarda-vidas e complementado pelo atendimento pré-hospitalar das equipes do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar). O homem sofreu um ferimento profundo na coxa esquerda, além de cortes nos membros inferiores, e foi encaminhado para atendimento médico no Hospital de Bertioga. Durante o socorro, a vítima, consciente, relatou o atropelamento, mas não soube especificar se foi atingida por um barco ou um jet ski. O estado de saúde atualizado do paciente não foi divulgado.

A ocorrência deve ser registrada na delegacia do município, que assumirá as buscas pelo condutor foragido. Diante do acidente, o GBMar emitiu um comunicado alertando os pilotos de embarcações sobre a importância de manter uma distância segura de banhistas e nadadores. A corporação reforçou ainda a necessidade de respeito às normas de navegação e aos limites de velocidade como medidas essenciais para a prevenção de acidentes e preservação da vida.

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acidente marítimo atropelamento Bertioga Natação segurança aquática
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