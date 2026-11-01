Nadador fica gravemente ferido após ser atropelado por embarcação no litoral de SP

Um nadador ficou gravemente ferido após ser atropelado por uma embarcação na manhã deste domingo (1º), no Canal de Bertioga, litoral norte de São Paulo. Após o impacto, o condutor responsável fugiu do local sem prestar socorro à vítima e, até o momento, o veículo aquático não foi localizado pelas autoridades.

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O resgate foi iniciado por um guarda-vidas e complementado pelo atendimento pré-hospitalar das equipes do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar). O homem sofreu um ferimento profundo na coxa esquerda, além de cortes nos membros inferiores, e foi encaminhado para atendimento médico no Hospital de Bertioga. Durante o socorro, a vítima, consciente, relatou o atropelamento, mas não soube especificar se foi atingida por um barco ou um jet ski. O estado de saúde atualizado do paciente não foi divulgado.

A ocorrência deve ser registrada na delegacia do município, que assumirá as buscas pelo condutor foragido. Diante do acidente, o GBMar emitiu um comunicado alertando os pilotos de embarcações sobre a importância de manter uma distância segura de banhistas e nadadores. A corporação reforçou ainda a necessidade de respeito às normas de navegação e aos limites de velocidade como medidas essenciais para a prevenção de acidentes e preservação da vida.