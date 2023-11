Na renegociação do Fies, tivemos um número surpreendente, diz presidente da Caixa

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Matheus Piovesana (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O presidente da Caixa, Carlos Vieira, afirmou nesta terça-feira, 14, que o banco se surpreendeu com a demanda pelas renegociações dos créditos do Fies nos primeiros cinco dias de disponibilidade. Ao todo, a Caixa renegociou cerca de R$ 2,3 bilhões nesse período.

continua após publicidade

"Também dentro do processo, um número surpreendente", disse Vieira em coletiva de imprensa para comentar os resultados do banco público no terceiro trimestre, divulgados ontem. Ao todo, a Caixa concedeu R$ 1,9 bilhão em descontos na renegociação.

Vieira tratou ainda do Desenrola, em que a Caixa chegou a R$ 4,5 bilhões renegociados. "Para nós, o Desenrola é uma oportunidade de trazer pessoas e empresas de volta ao mercado", afirmou o executivo.

continua após publicidade

O presidente da Caixa também disse que o banco originou cerca de R$ 405 bilhões em crédito no trimestre, um volume que considerou expressivo.