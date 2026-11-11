Na COP31, Lula cobra dinheiro de países ricos para o clima

Em discurso durante abertura da Cúpula de Líderes da 31ª Conferência do Clima da ONU (COP-31), em Antália, na Turquia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou países desenvolvidos a cumprirem seus compromissos com a agenda climática e defendeu que Austrália e Turquia incluam os mapas do caminho de combate ao desmatamento e descarbonização da economia produzidos pela presidência brasileira da COP-30, realizada em Belém, nas negociações formais.

"Os países ricos se desenvolveram às custas do planeta e devem cumprir seus compromissos. A próxima COP, em solo africano, representa uma oportunidade histórica de garantir mais recursos para um continente que se encontra estrangulado pelo endividamento", disse o presidente, sendo aplaudido pela plateia

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Na mesma fala, ele também exaltou os resultados da eleição no Brasil, em outubro, dizendo que o País foi às urnas e "empunhou as armas da democracia".

Segundo Lula, a crise climática é uma "crise de injustiças" e argumentou que "não faz sentido" abandonar o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. A máxima orienta o regime climático da ONU e estabelece que países desenvolvidos devem liderar o combate à crise do clima por terem sido os maiores responsáveis por criá-la. A próxima Cúpula do Clima ocorrerá na Etiópia.

O presidente Lula foi o quarto a discursar na abertura da Cúpula de Líderes, após o secretário-geral da ONU, António Guterres, o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, do primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed Ali.

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O presidente falou sobre os feitos do Brasil na área climática, citando dados da redução histórica do desmatamento e queda nas emissões de gases do efeito estufa. E defendeu que a presidência da COP-31 inclua os mapas do caminho produzidos pela presidência da COP-30 no Balanço Global, que é fruto da negociação formal.

Na semana passada, o presidente da COP-30, André Corrêa do Lago, apresentou três mapas do caminho como contribuição para o regime climático. Um sobre reversão do desmatamento, outro sobre financiamento e um terceiro a respeito da transição rumo ao fim do uso de combustíveis fósseis. Este último foi uma demanda de cerca de 80 países durante a COP-30 e um pleito do próprio presidente Lula durante a conferência de Belém. O documento, no entanto, não está inserido no âmbito das negociações.

"Contamos com a liderança da Turquia e da Austrália para garantir que as recomendações contidas nesses documentos sejam difundidas e incorporadas ao próximo Balanço Global", disse Lula. "O Brasil vai fazer a sua parte adotando mapas do caminho nacionais para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e eliminar o desmatamento e a degradação da floresta."

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Reuniões

Ao longo do dia, Lula se reúne com o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Store. Depois, o presidente participa da Cúpula de Líderes sobre florestas, onde fará novo discurso. Há expectativa de que sejam feitos anúncios sobre o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), mecanismo proposto pelo Brasil para financiar a preservação desses biomas, neste evento.

Em seguida, o presidente fala novamente na sessão reservada para discurso dos países. O Brasil é o 25º país a se pronunciar. No fim do dia, o presidente participa de um jantar oferecido pelo presidente turco e pela primeira-dama, Emine Erdogan.

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Trinta e sete chefes de Estado e 35 chefes de governo participam da Cúpula de Líderes nesta quarta-feira.

'Combustíveis fósseis precisam seguir o caminho dos dinossauros'

Antes, no discurso de abertura da conferência, o secretário-geral da ONU, António Guterres, defendeu que os combustíveis fósseis sejam extintos.

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"Os combustíveis fósseis precisam seguir o caminho dos dinossauros. E isso não vai acontecer por si só. Os dinossauros não tinham um lobby. Os combustíveis fósseis têm", disse.

Guterres afirmou que os argumentos a favor dos combustíveis fósseis estão "desmoronando" e que países que importam esses recursos estão reféns do choque de preços.

"Os conflitos recentes deixam claro que isso é uma receita para a insegurança crônica e para um colapso do custo de vida", disse.

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O secretário-geral defendeu que os países promovam uma transição energética justa e pediu que cada País faça seu mapa do caminho.

"Cada governo deve alinhar as suas políticas, investimentos e planos de infraestrutura em conformidade. Isso começa com mapas do caminho críveis para a transição dos combustíveis fósseis, protegendo trabalhadores e comunidades", disse.

*A repórter viajou a convite do Instituto Clima e Sociedade