Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

Na COP31, Lula cobra dinheiro de países ricos para o clima

Escrito por Paula Ferreira, enviada especial* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Em discurso durante abertura da Cúpula de Líderes da 31ª Conferência do Clima da ONU (COP-31), em Antália, na Turquia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou países desenvolvidos a cumprirem seus compromissos com a agenda climática e defendeu que Austrália e Turquia incluam os mapas do caminho de combate ao desmatamento e descarbonização da economia produzidos pela presidência brasileira da COP-30, realizada em Belém, nas negociações formais.

"Os países ricos se desenvolveram às custas do planeta e devem cumprir seus compromissos. A próxima COP, em solo africano, representa uma oportunidade histórica de garantir mais recursos para um continente que se encontra estrangulado pelo endividamento", disse o presidente, sendo aplaudido pela plateia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na mesma fala, ele também exaltou os resultados da eleição no Brasil, em outubro, dizendo que o País foi às urnas e "empunhou as armas da democracia".

Segundo Lula, a crise climática é uma "crise de injustiças" e argumentou que "não faz sentido" abandonar o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. A máxima orienta o regime climático da ONU e estabelece que países desenvolvidos devem liderar o combate à crise do clima por terem sido os maiores responsáveis por criá-la. A próxima Cúpula do Clima ocorrerá na Etiópia.

O presidente Lula foi o quarto a discursar na abertura da Cúpula de Líderes, após o secretário-geral da ONU, António Guterres, o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, do primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed Ali.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente falou sobre os feitos do Brasil na área climática, citando dados da redução histórica do desmatamento e queda nas emissões de gases do efeito estufa. E defendeu que a presidência da COP-31 inclua os mapas do caminho produzidos pela presidência da COP-30 no Balanço Global, que é fruto da negociação formal.

Na semana passada, o presidente da COP-30, André Corrêa do Lago, apresentou três mapas do caminho como contribuição para o regime climático. Um sobre reversão do desmatamento, outro sobre financiamento e um terceiro a respeito da transição rumo ao fim do uso de combustíveis fósseis. Este último foi uma demanda de cerca de 80 países durante a COP-30 e um pleito do próprio presidente Lula durante a conferência de Belém. O documento, no entanto, não está inserido no âmbito das negociações.

"Contamos com a liderança da Turquia e da Austrália para garantir que as recomendações contidas nesses documentos sejam difundidas e incorporadas ao próximo Balanço Global", disse Lula. "O Brasil vai fazer a sua parte adotando mapas do caminho nacionais para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e eliminar o desmatamento e a degradação da floresta."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Reuniões

Ao longo do dia, Lula se reúne com o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Store. Depois, o presidente participa da Cúpula de Líderes sobre florestas, onde fará novo discurso. Há expectativa de que sejam feitos anúncios sobre o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), mecanismo proposto pelo Brasil para financiar a preservação desses biomas, neste evento.

Em seguida, o presidente fala novamente na sessão reservada para discurso dos países. O Brasil é o 25º país a se pronunciar. No fim do dia, o presidente participa de um jantar oferecido pelo presidente turco e pela primeira-dama, Emine Erdogan.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Trinta e sete chefes de Estado e 35 chefes de governo participam da Cúpula de Líderes nesta quarta-feira.

'Combustíveis fósseis precisam seguir o caminho dos dinossauros'

Antes, no discurso de abertura da conferência, o secretário-geral da ONU, António Guterres, defendeu que os combustíveis fósseis sejam extintos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Os combustíveis fósseis precisam seguir o caminho dos dinossauros. E isso não vai acontecer por si só. Os dinossauros não tinham um lobby. Os combustíveis fósseis têm", disse.

Guterres afirmou que os argumentos a favor dos combustíveis fósseis estão "desmoronando" e que países que importam esses recursos estão reféns do choque de preços.

"Os conflitos recentes deixam claro que isso é uma receita para a insegurança crônica e para um colapso do custo de vida", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O secretário-geral defendeu que os países promovam uma transição energética justa e pediu que cada País faça seu mapa do caminho.

"Cada governo deve alinhar as suas políticas, investimentos e planos de infraestrutura em conformidade. Isso começa com mapas do caminho críveis para a transição dos combustíveis fósseis, protegendo trabalhadores e comunidades", disse.

*A repórter viajou a convite do Instituto Clima e Sociedade

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
cobrança COP31 discurso Lula PAÍSES RICOS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV