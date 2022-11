Na COP-27, Biden diz que EUA lidam com mudanças climáticas de forma urgente

Letícia Simionato (via Agência Estado)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta sexta-feira, 11, que o país está lidando com as mudanças climáticas de forma "urgente para garantir um planeta melhor para todos nós". Em discurso na COP-27, o líder destacou que uma boa política climática se reflete em uma boa política econômica. Ademais, ele reafirmou o compromisso com o objetivo de reduzir a emissão de carbono, conforme o Acordo de Paris.

Mais cedo, a Casa Branca adiantou, em comunicado, que o chefe do Executivo norte-americano iria anunciar novas iniciativas para enfrentar as mudanças climáticas.

Entre as novidades, estão os novos investimentos para o Fundo americano de Adaptação Climática, que irão dobrar para US$ 100 milhões, e a aplicação de mais US$ 150 milhões para o Plano de Emergência do Presidente para Adaptação e Resiliência (Prepare) pela África.

As novas medidas também incluem novas iniciativas para apoiar países em desenvolvimento na emissão de títulos verdes e aprofundar seus mercados financeiros sustentáveis. Além disso, Biden falou em investir mais de US$ 20 bilhões para mitigar a emissão doméstica de metano. "Devemos fornecer apoio à transição energética em países subdesenvolvidos. Vamos investir e disponibilizar tecnologia verde, como bateria elétrica e hidrogênio, para muitos países", adiantou.