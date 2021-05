Na China 21 atletas morrem em corrida de 100 km

Continua após publicidade

Conforme informações do portal G1, uma corrida de 100 km em uma montanha na província de Gansu, no noroeste da China, terminou com a morte de 21 pessoas neste sábado (22). Um último corredor desaparecido foi encontrado morto às 9h30 no domingo (início da madrugada de domingo em Brasília).

De acordo com a agência estatal Xinhua, os corredores foram pegos de surpresa com a queda brusca nas temperaturas. Fortes ventos, granizo e chuva congelada atingiram os atletas, que já estavam sob efeitos da altitude.

O evento esportivo ocorria na Floresta de Pedras perto do Rio Amarelo, no condado de Jingtai. Mais de 700 socorristas participaram das operações de busca. Ao todo, 151 participantes da corrida foram resgatados. Cinco deles, levados ao hospital com ferimentos leves e passam bem.

Fonte: G1