Na cara do gol com Lucas Souza: um jeito novo de aprender

Se nós perguntássemos a você, o que futebol, desenvolvimento humano e empoderamento feminino têm em comum, o que você responderia?

Uma pergunta um tanto quanto reflexiva, diga-se de passagem.

No entanto, quem acabou encontrando a resposta para este dilema e nela uma grande ideia para um projeto, foi ele, Lucas Souza.

Foto por Reprodução

Lucas Souza tem 27 anos e é estudante de jornalismo. Apaixonado por futebol, ele acumula o sonho de ser jornalista esportivo.

Em vista disso, resolveu tirar uma ideia do papel, baseada em outra paixão, o desenvolvimento pessoal e profissional.

Assim, nasceu o Na cara do gol com Lucas Souza — um blog com uma temática um pouco “diferente”.

Quer saber o por quê?

Buscando praticar a escrita criativa, rotina do curso de jornalismo e um grande diferencial para a sua tão sonhada carreira, decidiu unir o útil ao agradável, e idealizar um blog sobre desenvolvimento humano, mas com um estilo distinto à maioria dos outros blogs — ou seja, com uma abordagem amplamente esportiva.

“Apita o árbitro para mais um episódio do Conselho de Capitã”, “A craque da vez é Raquel Freestyle”, “Precisamos entender o conceito de resiliência para sairmos daqui com o resultado positivo”.

Cheio de bordões, clássicos do futebol, os conteúdos trazem uma abordagem mais leve, criativa, sem perder a qualidade no tema que está sendo proposto.

Para fechar a ideia com chave de ouro, o blog possui apenas uma regra: as entrevistas são apenas com mulheres.

O motivo é simples: dar espaço ao empoderamento feminino. Um tema que, para o seu criador, é de extrema importância no cenário atual.

“Uma ideia se juntou à outra e assim nasceu o projeto.” — explica Lucas Souza.

“Quando eu tive a ideia de criar um blog para praticar a escrita, pensei, preciso de algo diferente, mas tinha várias ideias. O futebol, para aprender a escrita no estilo esportivo. O desenvolvimento humano, porque gosto muito do tema. E o empoderamento feminino, porque acredito que merece espaço. Por que não juntar os três?” — complementa Lucas Souza.

E a ideia ganhou a confiança dos “torcedores”.

Em pouco menos de dois anos, o blog já acumula mais de 10mil seguidores no Instagram, 14mil curtidas no Facebook, e entrevistas com profissionais como Daniela Viek, Dra. Carolina de Paula Soares, Erika Belmonte, Flávia Rita, Jaqueline Gatti, Juliane Fechio, Priscila Stuani, Raquel Freestyle, Roberta Santos e Viviane Nóbrega Maldonado.

Além, é claro, de muitos conteúdos para aprender a pensar fora da caixa.

No ano de 2020, as entrevistas ganharam até uma versão em áudio, o Conselho de Capitã, buscando levar aos fãs do projeto os principais conteúdos por meio de uma opção de mídia em alta no mercado atualmente, o podcast.

Os primeiros episódios já estão disponíveis no Spotify e podem ser ouvidos a qualquer hora e quantas vezes quiser.

Para o futuro, Lucas Souza conta que espera continuar crescendo e ganhando cada vez mais espaço no dia a dia das pessoas.

“Fico feliz que as pessoas estejam gostando do meu trabalho. A intenção é essa, fazer parte e transformar a vida dessas pessoas de alguma forma. E para o futuro, tudo é possível. Entrevistas em vídeo, eventos, workshops. A única coisa que eu sei é que vou entrar em campo e com sede de gols”.

Quem quiser conhecer o projeto e conferir os conteúdos já publicados no blog, assim como também acompanhar as próximas publicações, basta seguir nas redes sociais, como o Instagram, o Facebook, ou assinar a newsletter, na página inicial.

Agora, se tiver alguma ideia ou quiser participar, envie um e-mail para falecom@nacaradogol.jor.br.