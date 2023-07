Músico é encontrado morto após pedir corrida de aplicativo

O flautista Jônatas Monteiro, de 28 anos, foi encontrado morto na madrugada de segunda-feira (3), em São Paulo, após pedir uma corrida de aplicativo. Lizielma Monteiro, irmã do músico, comunicou o falecimento nas redes sociais e pediu orações pela família.



continua após publicidade

“Com muita tristeza comunicamos o falecimento do meu irmão, Jônatas Monteiro. Nesse momento não consigo me comunicar por mensagens ou ligações”, disse ela no Instagram.

-LEIA MAIS: Saiba quem é o jogador brasileiro que foi esquartejado no Paraguai

continua após publicidade

“Agradecemos a compreensão e pedimos as orações de todos por esse momento em nossa família”, completou.

Boletim de ocorrência divulgado pela CNN Brasil aponta que o músico foi encontrado morto por volta de 0h30 de segunda-feira, em Bixiga, com lesões no crânio e no corpo “característico de ter sido atropelado por veículo automotor” e com “sinais de arrasto de pneu”.

A polícia paulista solicitou perícia. O Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa da Polícia Civil investiga o caso como homicídio culposo.

Com informações do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News