Da Redação

Músico de 24 anos morre após sofrer descarga elétrica

O vocalista da banda gaúcha Pankda de Veneira, Luyan Lopes, de 24 anos, morreu no último sábado (12), durante um ensaio do grupo, após sofrer uma descarga elétrica enquanto manuseava uma guitarra. O caso ocorreu em São Borja, Rio Grande do Sul.

continua após publicidade .

De acordo com a banda, Luyan sofreu o choque elétrico e caiu no chão. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros ao rapaz, porém, ele não resistiu e entrou óbito.

“Tudo aconteceu em cima do palco. O Samu fez a parte dele. Estávamos na passagem de som e chegamos a sentir um cheiro de queimado, mas não levantou suspeita. Logo que ele saiu do banheiro e foi em direção à guitarra, pegou um choque. Não sabemos se teve algum curto, se foi algum fio desempacado, não sabemos o que aconteceu”, contou ao Uol Marcelo Gomes, outro vocalista da banda.



continua após publicidade .

Luyan estava substituindo um dos integrantes da banda na guitarra. A banda avalia se seguirá fazendo shows.