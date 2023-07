Musa do Onlyfans promete nudes a cada gol do Brasil na Copa Feminina

A Copa do Mundo Feminina da Fifa começou nessa quinta-feira (20) e está sendo sediada na Austrália e Nova Zelândia. Apesar de a competição estar acontecendo do outro lado do mundo, as coisas estão bem "agitadas" por aqui, tanto que uma modelo do Onlyfans, a Daiane Tomazoni, fez uma promessa inusitada a fim de incentivar a Seleção Brasileira.

A musa disse que vai enviar nudes a cada gol do time. A produtora de conteúdo irá repetir o feito que a deu fama durante a Copa do Mundo masculina, realizada no último ano.

- LEIA MAIS: Comércio e empresas não vão mudar expediente na Copa do Mundo feminina

A cada vez que o Brasil balançar as redes, ela vai enviar uma foto íntima sem censura no grupo de fãs que mantém no aplicativo de mensagens instantâneas Telegram.



A iniciativa viralizou e causou polêmica já que além dos fãs, os jogadores também recebiam um nude via Instagram. Dessa vez, a intenção de Tomazoni é chamar ainda mais atenção dos torcedores para a competição, que terá ampla cobertura de mídia no Brasil.

Com informações do Ric Mais.

