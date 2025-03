Musa de escola de samba morre após desfile de Carnaval

Siga o TNOnline no Google News

Morreu na tarde deste domingo (23), Aline Bianca, musa da escola de samba Independente de Boa Vista, do Espírito Santo, aos 38 anos, horas depois de participar do desfile de carnaval capixaba do Grupo Especial durante a madrugada.

A mulher começou a passar mal na parte da tarde, foi encaminhada para o Hospital Meridional, no município de Serra, sofreu um infarto e não resistiu. As informações foram confirmadas pela própria agremiação, nas redes sociais.

“É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento de nossa querida Musa, Aline Bianca, ocorrido nesta tarde. Aline, que brilhou intensamente em nosso desfile e encheu nossos corações de alegria nesta madrugada, sofreu uma parada cardíaca e nos deixou de forma inesperada”, informou o perfil da escola Independente de Boa Vista no domingo.

No comunicado, a musa é descrita como uma mulher inspiradora, que tinha muita dedicação e paixão pelo samba. “Sua presença marcante e sua energia contagiante deixaram uma marca indelével em todos nós. Sua luz continuará a brilhar em nossas memórias e em nossos corações”.

