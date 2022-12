Muro de cemitério desaba e lama deixa corpos expostos, em MG

Da Redação

As chuvas intensas que atingem Minas Gerais fizeram com que o muro de um cemitério cedesse e atingisse uma residência na manhã desse domingo (25), no Vale do Mucuri. Na ocasião, alguns corpos chegaram a ficar expostos após serem arrastados pela lama.

No sábado (24), equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para avaliar a situação da casa após um deslizamento de terra. No dia seguinte, o muro de arrimo do cemitério, que fica aos fundos do imóvel, caiu. Junto dele, várias campas também cederam.

O desmoronamento afetou dois cômodos e comprometeu a estrutura da casa. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, já que os moradores não estavam na residência quando tudo aconteceu.

Ainda segundo os bombeiros, o lugar foi interditado, e a família disse ter dificuldades financeiras para conseguir se alojar em um local seguro. A Defesa Civil municipal foi acionada para adotar as medidas cabíveis.

