Municípios registram temporais com granizo; idoso morre durante chuva

Motoristas ficaram impressionados com a quantidade de granizo e fizeram registros

Diversas cidades espalhadas pelo Brasil registraram temporais nessa terça-feira (8). Em Minas Gerais, por exemplo, o município de Lapa da Prata, localizado na região centro-oeste do Estado, foi afetado por fortes chuvas acompanhadas de granizo.

Moradores que trafegavam por uma rodovia da cidade gravaram a situação da pista durante a tempestade. Quem assiste às imagens, logo assemelha o cenário "branqueado" com paisagens vistas na Europa.

Assista:

null - Vídeo por: tnonline

A Prefeitura de Lapa da Prata e o Corpo de Bombeiros informaram que as fortes chuvas não causaram danos em estruturas da cidade. De acordo com a Defesa Civil municipal, o desenho geográfico do município contribuiu nesse sentido, uma vez que se trata de uma região plana e, portanto, pouco sujeita a deslizamentos de encostas e desabamentos.

Morte

Um idoso, de 62 anos, morreu ao ser atingido por um muro que caiu durante um temporal com granizo em Piraúba (MG), na tarde de terça-feira (8). A vítima era cadeirante e ficou sob os escombros do muro da residência, localizada no Bairro João Gonçalves da Neiva.

fonte: Corpo de Bombeiros A vítima teve a morte confirmada por uma equipe médica ainda no local

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Ubá, equipes foram encaminhadas até a Rua Franklin Bento Salgado após um chamado de que um muro de alvenaria havia caído sobre uma pessoa, e que ela permanecia sob os escombros.

Quando chegaram ao local, os militares perceberam que o muro de uma casa tinha caído sobre o idoso, que foi localizado rapidamente debaixo dos escombros. A vítima teve a morte confirmada por uma equipe médica ainda no local.

Os bombeiros acionaram as equipes da Polícia Militar (PM) e a perícia técnica da Polícia Civil. O Corpo de Bombeiros também trabalha para avaliar danos associados ao temporal em outros pontos da cidade.

