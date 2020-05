Município do Rio estende quarentena até 15 de maio e Estado, até 11 de maio

Pelo menos até o dia 15 de maio o município do Rio de Janeiro manterá a maior parte do comércio fechada e a rede de ensino sem aulas, na tentativa de evitar a propagação do coronavírus. As medidas, que estão em vigor desde 24 de março e iriam expirar nesta quinta-feira (30), foram estendidas por meio de decreto do prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) publicado na edição desta quinta-feira, 30, do Diário Oficial do Município. As regras seguem as mesmas.

Também nesta quinta-feira, o governador Wilson Witzel (PSC) estendeu as medidas de isolamento no âmbito estadual até 11 de maio.

Além de as escolas e a maior parte do comércio do Rio permanecerem fechadas, segue proibido o acesso à praia. Restaurantes só podem funcionar para entregar alimentos e bebidas, e quem se deslocar pelas ruas continua obrigado a usar máscara.

O município do Rio de Janeiro registrou até quarta-feira, 29, 5.689 casos de covid-19, que causaram 496 mortes.