"Munícipes feios permaneçam de máscara", diz vereador em SC

O vereador Victor Forte (PL), de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, recebeu críticas depois de publicar uma foto em uma rede social na quinta-feira (10). Na imagem estava escrito: "prefeitura de Balneário Camboriú solicita aos munícipes feios que permaneçam de máscara”.

A postagem se refere a decisão da prefeitura do município, onde desde segunda-feira (7), o uso da máscara de proteção não é mais obrigatório. No estado, o uso do item de proteção passou a ser facultativo a partir deste sábado (12).

Após as críticas sobre a imagem, o parlamentar se desculpou em uma outra publicação, divulgada na sexta-feira (11).

"Fiz uma brincadeira infeliz a respeito do fim da obrigatoriedade de máscara. Era um meme desses que a gente recebe todo dia no WhatsApp. Isso acabou ofendendo alguns, a quem peço humildemente desculpas”, postou.