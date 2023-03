Múmia achada na mochila térmica de entregador tinha mais de 600 anos

Da Redação

Autoridades peruanas encontraram uma múmia de cerca de 600 a 800 anos dentro da mochila térmica de um entregador no último sábado (25/2), em um parque em Puno, no Peru. Julio César Bermejo, de 26 anos, alegou que a múmia era sua “namorada espiritual”.

O entregador revelou que apelidou a múmia “carinhosamente” de Juanita. “Em casa, ela fica no meu quarto, dorme comigo. Eu cuido dela, eu a mantenho, ela é como minha namorada espiritual”, revelou em entrevista para um jornalista local. Conforme o jovem, a múmia está em sua casa há pelo menos “30 anos”, quando foi levada pelo seu pai.

Os restos mortais teriam sido moeda de troca de uma dívida com um policial. “Ele pegou de um policial por dinheiro que ele havia emprestado e depois se apegou”, comentou Júlio César. No entanto, Juanita na verdade foi identificada como um homem de 45 anos pelos pesquisadores do Ministério da Cultura do Peru.

Com informações do site Metrópoles.

