Mulheres são vítimas de estupro coletivo durante gravação de clipe

O crime aconteceu no último mês

Um caso de estupro coletivo chocou a África do Sul. De acordo com as informações da emissora CBS, oito mulheres foram vítimas de violência sexual no dia 28 de julho, porém, o caso veio à tona recentemente.

O crime aconteceu durante a participação das mulheres em uma gravação de um clipe musical em uma mina abandonada próxima de Joanesburgo. Homens armados invadiram o local e abusaram das mulheres.

Os suspeitos teriam ordenado que todos se deitassem e, então, roubaram e cometerem o crime de estupro contra oito mulheres antes de fugir.

As autoridades afirmam que os responsáveis pelo estupro coletivo são imigrantes irregulares, que se organizaram em grupos de garimpo ilegal em minas desativadas. A prisão dos envolvidos no caso aconteceu no início deste mês e, ao menos 14 suspeitos, foram indiciados por 32 acusações de estupro.

Entre os acusados, há um adolescente de 16 anos, que está detido em um centro juvenil e será julgado separadamente dos adultos.

As vítimas conversaram com a emissora CBS e relataram que viveram momentos de terror. Elas eram ameaçadas pelos criminosos, que estavam armados.

Uma delas chegou a ser enterrada viva, por ter sido considerada "magra demais", mas conseguiu escapar.

Com informações do BBC News.

