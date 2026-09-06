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Mulheres são presas após sequestrarem e torturarem adolescente na frente de criança de 3 anos no RS

Vítima foi agredida com faca e teve o cabelo cortado enquanto estava acompanhada da sobrinha, em Vicente Dutra, Norte do estado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulheres são presas após sequestrarem e torturarem adolescente na frente de criança de 3 anos no RS
Autor A Polícia Civil também apurou que as agressões foram filmadas pelas próprias suspeitas - Foto: Polícia Civil/Divulgação

Três mulheres foram presas preventivamente no último sábado (5) suspeitas de raptar, roubar e torturar uma adolescente de 14 anos no município de Vicente Dutra, na região Norte do Rio Grande do Sul. O crime, ocorrido na terça-feira (1º), está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Frederico Westphalen e, segundo as apurações iniciais, teria sido motivado por desavenças banais, incluindo uma curtida em uma rede social. As identidades das investigadas não foram divulgadas pelas autoridades.

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De acordo com o inquérito, a vítima estava na rua acompanhada da sobrinha, uma criança de apenas três anos, quando foi intimidada pelas suspeitas e forçada a entrar em um veículo. A adolescente foi levada até uma residência onde passou por uma série de agressões físicas severas, tudo presenciado pela criança. Segundo a Polícia Civil, as agressoras desferiram socos, tapas, chutes, pisões e puxões de cabelo contra a jovem, além de utilizarem uma faca para feri-la e cortarem uma grande mecha do seu cabelo. Há também relatos de que a vítima teve o pescoço comprimido durante a sessão de tortura.

A Polícia Civil também apurou que as agressões foram filmadas pelas próprias suspeitas, com indícios de posterior divulgação do conteúdo em redes sociais. Além das torturas, as mulheres roubaram objetos e dinheiro da adolescente e a ameaçaram para evitar que a polícia fosse acionada. O exame de corpo de delito confirmou as diversas lesões relatadas.

A partir da coleta de depoimentos e da análise de imagens de videomonitoramento, a Justiça expediu os mandados de prisão e de busca e apreensão, cumpridos em três endereços ligados às investigadas, incluindo a casa apontada como o local das agressões. Preliminarmente, a polícia trabalha com a hipótese de uma soma de fatores, que vão desde a suposta má influência da vítima sobre a filha de uma das autoras até uma simples curtida dada pela adolescente em uma postagem na internet. As suspeitas já foram encaminhadas ao sistema prisional gaúcho.

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´polícia rapto redes sociais Rio Grande do Sul tortura violência
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